Сын Мадуро ответил на слова Трампа о военном вмешательстве в дела Венесуэлы

Николас Мадуро-младший, сын президента Венесуэлы, отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве. Ранее Трамп оправдывал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы защитой находящихся там граждан США. При этом в Пентагоне заявили, что сообщения о подготовке военной операции являются «инсинуациями».

«Если бы на Венесуэлу напали, в Нью-Йорк прибудут винтовки, мистер Трамп, мы возьмем Белый дом», – приводит Reuters слова Мадуро-младшего.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал высказывание Трампа «безумим, абсолютным экстремизмом», а министр связи южноамериканской республики Эрнесто Вильегас охарактеризовал заявление президента США как «беспрецедентную угрозу национальному суверенитету».