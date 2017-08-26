Иракская армия взяла под контроль центр Талль-Афара

Вооруженные силы Ирака освободили от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» центр города Талль-Афар. Как пишут местные СМИ, военные водрузили флаг Ирака над цитаделью эпохи османского владычества в исторической части города.

Активный штурм позиций боевиков в городе проходит седьмой день. В Талль-Афаре до захвата ИГ проживали 200 000 человек. Город расположен в 80 км к западу от Мосула, он считается стратегическим пунктом.