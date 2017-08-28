Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19

Количество погибших в катастрофе автобуса с вахтовиками в Краснодарском крае достигло 19 человек, сообщили «Интерфаксу» в администрации Кубани. В Краснодарской краевой клинической больнице умер один из пострадавших. По словам собеседника агентства, на 9.00 мск понедельника в больницах Кубани лежали 19 пострадавших в результате падения автобуса в море. 14 из них проходят лечение в ЦРБ Темрюкского района (11 человек – в травматологии, трое – в хирургии), врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Еще пять человек в тяжелом состоянии находятся в Краевой клинической больнице Краснодара. У троих из них врачи видят положительную динамику, еще двое – стабильны.

Автобус с рабочими 25 августа утром упал в пос. Волна со строящегося пирса в воду на территории терминала навалочных грузов, который принадлежит компании ОТЭКО. Ранее сообщалось о 18 погибших и 33 пострадавших. В автобусе ехали рабочие «Таманьнефтегаза». Причиной аварии Ространснадзор назвал неисправные тормоза. По факту возбуждено уголовное дело. По делу арестованы водитель автобуса Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, который предоставил автобус «Таманьнефтегазу».