Министр образования поддержала запрет сотовых телефонов на уроках

Мобильные телефоны на школьных уроках мешают учебному процессу: школьникам достаточно планшета с учебными программами и интерактивной классной доски, заявила сегодня министр образования России Ольга Васильева.

«Что касается запрета айфонов как помощи на уроках учеников - я думаю, что здесь вопрос очень сложный. На мой взгляд, у нас есть планшеты во многих школах, те, которые являются рабочими и которых достаточно, чтобы посмотреть рабочий материал», - сказала Васильева в ходе Общероссийского родительского собрания.

Министр напомнила, что запрет или разрешение мобильных телефонов - прерогатива каждой школы, но сама она за запрет. «Школа сама вправе выбирать, но мое глубочайшее убеждение, что оно мешает. Есть планшет, есть электронная доска - зачем телефон, для того, чтобы бесконечно писать эсэмэски?» - сказала Васильева. Она отметила, что некоторые школы ставят на входе «красивый ящичек», в который дети кладут телефоны и получают только после уроков. Для экстренной связи в таких учреждениях достаточно телефона у учителя, считает министр.

Запрет мобильных телефонов в школах - достаточно распространенная международная практика. К примеру, в Великобритании сотовые запрещены в абсолютном большинстве школ. По данным The Guardian (исследование 2015 г.), запрет улучшил успеваемость по итогам тестов 16-летних учеников на 6,4%, что эквивалентно дополнительной учебной неделе в году. Исследование 2016 г. показало, что у школьников, которых отвлекали мобильные оповещения Facebook, значительно снижалась усвояемость даже интересного материала.