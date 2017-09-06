Военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

Под Читой сошел с рельсов состав военного поезда. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Предварительно, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения военного поезда», - уточнил он.

По его словам, «информации о пострадавших нет». «По всей видимости, обошлось», - добавил источник.

«На перегоне Антипиха - Чита-2 на нечетном пути железной дороги произошел сход с рельсов 14 вагонов - 11 платформ и трех пассажирских вагонов. 10 из них опрокинулись», - рассказал ТАСС источник, добавив, что ведутся аварийно-восстановительные работы.