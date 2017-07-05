Под Петербургом пассажирский поезд столкнулся с ремонтной машиной

Электровоз поезда Воркута - Петербург из-за столкновения с ремонтной машиной сошел с рельсов под Петербургом - на перегоне Ефимовская - Коли Октябрьской железной дороги. Пассажирский поезд следовал в Воркуту, передает «Интерфакс».

«Сход одной тележки электровоза произошел в 14.05. Пострадавших нет, к месту происшествия для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда», - отметили в пресс-службе РЖД.

«С пути сошла лишь одна из тележек локомотива, сам поезд остался на рельсах, пострадавших предварительно нет», - рассказал источник в экстренных службах. По данным СМИ, во время инцидента в поезде находились 465 пассажиров.