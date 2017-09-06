Министр природных ресурсов объяснил отставку руководителя Росгидромета

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской не связывает отставку руководителя Росгидромета Александра Фролова с критикой Генпрокуратуры, которая ранее обвинила ведомство в неточности прогноза майского урагана.

«Бывший глава ведомства Александр Фролов покинул пост в связи с достижением 65 лет», — объяснил Донской. Он подчеркнул, что ранее представил правительству кандидатуру нового руководителя службы Максима Яковенко.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета, им стал Яковенко, кторый ранее работал в должности заместителя Фролова.

В конце августа Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке, в результате которой от урагана 29 мая погибли 13 человек.