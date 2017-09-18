В России с 6 августа 2015 года задержано почти 18 000 т санкционной продукции

В России с 6 августа 2015 г. по 18 сентября 2017 г. задержано 17 900 т продукции, поставки которой были организованы из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Продукции растениеводства было задержано 17 300 т, продукции животноводства - 612 т. Из общего объема контрабанды 17 633 т уничтожено, в том числе 17 158 т продукции растениеводства и 475 т - животноводства.

Контрабанда была уничтожена в соответствии с указом президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности России» (подписан 29 июля 2015 г.).

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 г. в отношении продукции производства США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 г. в список стран также были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 г. - Украина.