В Одессе оправданных фигурантов по делу 2 мая отправили в сизо

Оправданных по делу о трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, которым предъявили новое обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины, отправили в сизо, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в сизо. «Их опять увезли в сизо, будут избирать меру пресечения. Сейчас они будут в сизо. Меру пресечения, я думаю, изберут завтра, послезавтра, максимум», — уточнил Рыбин.

По мнению адвоката, новое обвинение против фигурантов «дела 2 мая» нанесет ущерб имиджу Украины. «Полная бредятина, все прекрасно понимают, что происходит. Я думаю, что ущерб, который прокуратура Одесской области и СБУ наносят имиджу Украины, будет просто катастрофическим, поскольку данное дело на контроле у мировой общественности — и ОБСЕ, и ООН. Эффект будет абсолютно обратный», — добавил он.