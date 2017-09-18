Суд арестовал предполагаемую пособницу замдиректора ФСИН

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал предпринимателя Марину Дюкову - предполагаемую пособницу замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В отношении Марины Дюковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК России (попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 ноября 2017 г.», - сказала она.

Дюкова обвиняется в пособничестве Коршунову при растрате в особо крупном размере - не менее 50 млн руб. вверенных ему госсредств ФСИН России при закупках сахарного песка для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 г.

«Вину в инкриминируемых преступлениях она не признает и утверждает, что у нее по отчетным документам было все законно», - рассказал ТАСС источник.