В беспорядках под Одессой пострадали 20 полицейских и 15 сотрудников Нацгвардии

В ходе беспорядков у здания Ильичевского городского суда под Одессой травмы получили 20 полицейских и 15 сотрудников Нацгвардии Украины. Об этом говорится в сообщении МВД Украины, опубликованном в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Групповое хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»).

Ильичевский городской суд в Черноморске признал невиновными подсудимых по делу о беспорядках 2 мая 2014 г. в Одессе в части событий на Греческой площади.

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей), передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

В ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.