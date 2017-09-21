Лавров оценил ситуацию в Сирии как дающую поводы для осторожного оптимизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие ситуации в Сирии дает повод для осторожного оптимизма. Об этом он сказал, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также отметил, что на встрече по Сирии в Астане, которая проходила 14-15 сентября, было завершено оформление четырех зон деэскалации. Ранее договоренности по данному вопросу были достигнуты «с участием России, Ирана, Турции, США, Иордании, ООН при поддержке многих других стран».

Лавров также призвал наладить поставки гуманитарной помощи в освобожденные от террористов сирийские районы. «Самыми срочными задачами является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий», - сказал он.

Министр также призвал международную коалицию во главе с США запрещенную в России террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра». «Напомню о необходимости борьбы не только с ИГИЛ, но и с "ан-Нусрой", которую почему-то щадят участники американской коалиции», - сказал он.