Трамп снова заявил, что Россия не помогала ему на выборах

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах. «Если вам интересно — нет, Россия не помогала мне», — заявил Трамп, выступая в Алабаме (выступление транслировал CNN).

По мнению президента, Демократическая партия ищет объяснения своему проигрышу и поэтому утверждает, что Россия помогла Трампу. «Это одна из величайших фальшивок», — сказал президент.

В ФБР и конгрессе расследуют возможное вмешательство России в выборы в США и предполагаемые связи команды Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. В Москве отвергают обвинения.