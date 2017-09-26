WhatsApp в Китае восстановил работу после блокировки

Мессенджер WhatsApp во вторник восстановил работу в Китае после блокировки. «Интерфакс» напоминает, что он был полностью заблокирован в стране в минувшие воскресенье и понедельник. Financial Times, на которую ссылается агентство, связывает временную блокировку с подготовкой к осеннему съезду Коммунистической партии Китая (КПК) и попытками руководства страны консолидировать общество.

Со вторника пользователям WhatsApp доступна отправка текстовых сообщений, фотографий и аудиофайлов в полном объеме.

WhatsApp – это единственный продукт Facebook, который стабильно работает в Китае. В последние месяцы в стране периодически пропадал доступ к отдельным его функциям, сбои были недолгими. Полной блокировки мессенджера до минувших выходных в КНР не было, отмечает агентство.