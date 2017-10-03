Путин поспорил с Полтавченко у макета «Зенит-арены»

Президент России Владимир Путин попросил с губернатором Георгием Полтавченко у макета стадиона «Санкт-Петербург». Глава государства попросил уделять больше внимания строительству ледовых арен.

Показывая Путину макеты площадок, построенных к ЧМ-2018, Полтавченко упомянул об особенностях стадиона - уникальном поле и раздвижной крыше сооружения. Путин назвал стадион красивым, но отметил недоработки.

«Для хоккеистов бы еще строили», — сказал он. Полтавченко попытался заверить президента, что работа в этом направлении уже идет. «Да ничего не строите», — заключил Путин.