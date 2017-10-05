Работу Путина одобряют более 82% россиян

Деятельность президента России Владимира Путина по данным на конец сентября одобряют 82,2% россиян, выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В начале месяца его рейтинг составлял 85,3%.

Работу президента не одобряют 10,6% респондентов, что больше, чем в первую неделю сентября, — тогда было 9%. «Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре», — говорится в материалах опроса.

К концу сентября оценка россиянами работы премьер-министра и правительства также немного снизилась, отмечают социологи. В начале сентября были довольны Дмитрием Медведевым 54,3% опрошенных, в конце месяца — 53,6%. Недоволен работой премьер-министра 31% россиян.

Что касается работы правительства, то на начало месяца ее одобряли 59,8%, на конец сентября — 58,7%.

Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, растут, сообщает ВЦИОМ. В сентябре они составили 53,2 и 59,7% соответственно.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил и рост доверия палатам Федерального собрания. По мнению социолога, восприятие значимости этих институтов в обществе усиливается.