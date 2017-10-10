ОБСЕ: почти 400 жителей Донбасса погибли или получили ранения в 2017 году

Около 400 мирных жителей Донбасса погибли или были ранены во время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2017 г. Об этом рассказал на брифинге в Луганске первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«С начала текущего года и по сегодняшний день миссия подтвердила 398 случаев жертв (погибшие и раненые — ред.) среди гражданского населения», — отметил Хуг. По его словам, случаев нарушений режима прекращения огня стало меньше, но мирные жители продолжают гибнуть из-за применения оружия.

По его словам, число раненых и погибших с начала этого года и по сегодняшний день уже на 16% превышает аналогичный показатель 2016 г.