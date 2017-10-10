В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой

В Лондоне произошло очередное нападение с использованием кислоты. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель Скотланд-Ярда.

По его словам, преступление было совершено в восточной части города. «Полицейские и службы скорой помощи прибыли в Баркинг, где двое мужчин получили не угрожающие жизни повреждения», — уточнил он.

В полиции считают инцидент проявлением агрессии на дороге.

По информации мэрии Лондона, в 2016 г. были зарегистрированы 455 случаев нападения с использованием кислоты, в первом квартале 2017 г. произошло уже более 100 аналогичных случаев.