В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой
В Лондоне произошло очередное нападение с использованием кислоты. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель Скотланд-Ярда.
По его словам, преступление было совершено в восточной части города. «Полицейские и службы скорой помощи прибыли в Баркинг, где двое мужчин получили не угрожающие жизни повреждения», — уточнил он.
В полиции считают инцидент проявлением агрессии на дороге.
По информации мэрии Лондона, в 2016 г. были зарегистрированы 455 случаев нападения с использованием кислоты, в первом квартале 2017 г. произошло уже более 100 аналогичных случаев.