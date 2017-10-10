ФБК исполнил требования суда по видеоролику «Он вам не Димон»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) исполнил требования суда и удалил фрагменты про предпринимателя Алишера Усманова из видеоролика «Он вам не Димон». Об этом телеканалу «Дождь» рассказал директор фонда Роман Рубанов.

«Все материалы, которые суд просил удалить, удалены. На сайте и на YouTube-канале ФБК размещены опровержения», — сказал он. По его словам, судебные приставы осведомлены об этом. «Сегодня в моем присутствии они обозрели эти страницы, но, очевидно, фактическое состояние исполнения решения суда их особенно не интересует, их интересует поскорее возбудить уголовное дело по 315-й статье (неисполнение приговора суда)», - уточнил он. По его словам, в случае возбуждения уголовного дела ему может грозить до двух лет тюрьмы. Рубанов считает дело «политическим».

По его словам, за ролики, размещенные на личном канале оппозиционера Алексея Навального в Youtube, а также на сайте dimon.navalny.com, сотрудники фонда не несут ответственности, так как эти ресурсы принадлежат Навальному.

В свою очередь, юрист ФБК Иван Жданов заявил ТАСС, что ФБК выполнил требование Люблинского суда Москвы в части написания опровержения на обвинения в коррупции Усманова. «Вместе с тем, [удаление материала] на сайте Навального и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для организации ФБК», - уточнил Жданов.