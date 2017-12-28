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Песков объяснил указание Путина о ликвидации террористов

Президент Владимир Путин приказал ликвидировать террористов, которые замышляют теракты на территории России, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в четверг на встрече с воевавшими в Сирии офицерами Путин сообщил, что дал указание директору ФСБ при задержании террористов «действовать, разумеется, в рамках закона, только закона», но при угрозе жизни и здоровью сотрудников - «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».

«Речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны», - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, где именно могут ликвидироваться террористы – в России или за ее пределами.

На вопрос, не означают ли слова президента повышение опасности новых терактов, Песков заявил: «Они означают жесткое намерение главы государства продолжать последовательные и целенаправленные действия по борьбе с терроризмом».

Путин в четверг назвал взрыв в петербургском «Перекрестке» терактом. В среду в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство, 13 человек пострадали.

После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек