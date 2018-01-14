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Семья руководителя чеченского представительства «Мемориала» покинула республику

Родственники руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, покинули республику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката правозащитника Петра Заикина.

«Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются», - сказал Заикин. Он не уточнил, находятся ли родственники Титиева в России или покинули страну.

Заикин также рассказал, что попытки полиции оказать давление на Титиева не прекращаются. «Под угрозой устроить проблемы семье полицейские пытаются добиться от него признательных показаний», - утверждает адвокат.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Он был задержан 9 января и арестован на два месяца. В пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет, предположительно с наркотическим веществом.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.