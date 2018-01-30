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Путин встретится с допущенными на Олимпиаду спортсменами

Президент России Владимир Путин встретится с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпиаде-2018. Это случится завтра, 31 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, я могу подтвердить, что такая встреча состоится», – отметил Песков.

Зимняя Олимпиада – 2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. МОК допустил к участию всего 169 российских спортсменов. Они будут выступать под нейтральным флагом и их будут представлять как «олимпийских атлетов из России». Это связано с обвинениями в адрес России о существования в стране системы государственной поддержки допинга. Ряд известных российских спортсменов МОК не пригласил на Олимпиаду-2018. Например, шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и многих других – всего более 100 человек.

Ранее Путин отмечал, что Россия сама дала повод для такого решения МОКа: «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря» (цитата по «Интерфаксу»).

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