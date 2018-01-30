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Путин призвал не превращать спорт в поле битвы за политические интересы

Спорт не стоит использовать ради политических интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путина на встрече с доверенными лицами. «Нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы», - сказал Путин.

Российский президент также отметил, что нельзя превращать мировой спорт и олимпийское движение «в грязный двор какой-то политической кухни». При этом он подчеркнул, что России стоит продолжать работать с международными организациями.

Спорт и спортивные достижения позволяют людям гордиться достижениями страны и делают нацию более сплоченной, сказал Путин: «Видимо, это кому-то не нравится».

Путин также отметил, что в России действительно были случаи употребления допинга. «Все-таки случаи употребления и применения допинга были - правда, я хочу, чтобы эта аудитория знала и вся страна знала. Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране», - сказал он.

В среду, 31 января, Путин встретится с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпиаде-2018. Она пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. МОК допустил к участию 169 российских спортсменов.

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