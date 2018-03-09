Новости
Политика
Новости

Лавров назвал правильным шагом договоренность Трампа и Ким Чен Ына о встрече

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном является шагом в правильном направлении, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется. Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Встреча должна привести к возобновлению полноформатного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает Лавров. Министр призвал сейчас «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности».

Лавров также поприветствовал договоренность Сеула и Пхеньяна о проведении межкорейского саммита, который может состояться в апреле.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что президент США согласился с предложением лидера КНДР о проведении встречи. Она может состояться до мая. 

У каких стран есть ядерное оружие

Экономика
Новости

Еврокомиссия одобрила новую программу помощи Украине до 1 млрд евро

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Европейская комиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Теперь это предложение должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, говорится на сайте ЕК.

«Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, направленных на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике». 

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений и не допустить ядерную войну. Об этом он написал в колонке для журнала The Time. Горбачев также заявил о необходимости созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи или заседание Совета Безопасности ООН, чтобы повлиять на ситуацию.

Лидерам ядерных держав необходимо напомнить об обязательствах по договору о нераспространении ядерного оружия, написал Горбачев. Конечной целью, по его мнению, должен быть мир без ядерного оружия.

По словам Горбачева, последний раз уровень опасности, подобный сегодняшнему, был зафиксирован в 1953 г. «Как мы должны реагировать на этот новый виток милитаризации? Прежде всего, мы не должны сдаваться, мы должны требовать, чтобы мировые лидеры вернулись на путь диалога и переговоров», – считает он.

К 1985 г., когда Горбачев стал лидером Советского Союза, «сверхдержавы накопили горы оружия», отметил он. «Мы договорились с одним из самых воинственных президентом США – Рональдом Рейганом – о радикальном сокращении арсеналов», – написал Горбачев. Сегодня эти достижения находятся под угрозой, усиление обороноспособности двух стран выглядит как подготовка к реальной войне, считает он.

При этом Горбачев отметил, что нельзя возлагать всю ответственность на президентов США и России, потому что «два человека не могут разрушить все препятствия», которые накопились за годы, для этого нужен диалог на всех уровнях. 

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
Новости

FT узнала о работе Скрипаля на западные спецслужбы после переезда в Британию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после переезда в Великобританию в 2010 г., сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Скрипаль предоставлял им информацию о деятельности российских разведчиков. Собеседники газеты предположили, что это могло стать причиной покушения.

Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. В 2004 г. он был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. Полковник признал вину. В 2010 г. он был помилован президентом России и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британские следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Они рассматривают несколько версий случившегося, в том числе причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ. Также не исключается, что покушение на Скрипаля могло быть провокацией с целью обвинить в нем Москву.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Политика
Новости

Полиция предупредила протестующих в Волоколамске о применении физической силы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В пятницу в подмосковном Волоколамске продолжились протесты против полигона ТБО «Ядрово». Около 80 человек собрались у въезда на свалку. Сотрудники полиции предупредили протестующих о возможном применении физической силы. Запись обращения сотрудника правоохранительных органов к местным жителям есть на видео.

«Ваши действия по блокировке проезжей части незаконны. Мы просим покинуть проезжую часть. Если данное распоряжение вы проигнорируете, против вас будет применена физическая сила из-за нарушения федеральных законов», – сказал сотрудник полиции. На момент публикации начались первые задержания, рассказали «Ведомостям» участники акции.

Уже второй день жители Волоколамска и его районов собираются у мусорного полигона ТБО «Ядрово». Они пытаются перекрыть дорогу едущим на свалку грузовикам, рассказывают «Ведомостям» участники акции. Согласовать мероприятие жители не пытались – это стихийная акция, утверждают они. Протестующие требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск из других частей области и из Москвы.

8 марта у въезда на полигон «Ядрово» состоялась аналогичная акция. В ней приняли участие несколько десятков человек. Через некоторое время к полигону приехали сотрудники полиции, которые начали разгонять протестующих. Полиция задержала девять человек, сообщил «Ведомостям» представитель ОВД Волоколамска.

6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, из-за чего в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении. Проверки выявили превышение в воздухе хлора, сероводорода и оксида азота.  

Бизнес
Новости

На скважине «дочки» «Роснефти» на Ямале произошла авария

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На разведочной скважине ООО «Кынско-Часельское Нефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») в Ямало-Ненецком автономном округе произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием до 2 м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Возгорания на месте аварии не было, отмечается в сообщении. Пострадавших нет. На потребителях последствия аварии не отразятся, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Скважина была обесточена. Персонал эвакуировали на безопасное расстояние. О причинах произошедшего не сообщается. Когда будут ликвидированы последствия аварии, тоже не говорится.

ООО «Кынско-Часельское Нефтегаз» владеет лицензией на Восточно-Толькинский, Кыпакынский, Кынско-Часельский и Ютырмальский углеводородные участки.

Политика
Новости

Дерипаска сравнил ситуацию в политике США с сюжетом фильма «Хвост виляет собакой»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал статью для американского издания The Daily Caller, в которой назвал «российскую тему» в политике США примером заведомо ложной манипуляции общественным мнением. Дерипаска сравнил текущую ситуацию в американской политике с сюжетом фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog, 1997).

«Постоянно меняющаяся “русская тема” в американской политике – это сегодняшнее повторение сценария фильма “Хвост виляет собакой”. Технологии и распад журналистики, основанной на фактах, позволили удивительно малому количеству людей уничтожить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую – это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», – написал Дерипаска.

Он сообщил, что лично знаком с группой этих людей. «Прежде чем они перешли к своим нынешним большим амбициям по развороту в обратную сторону результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других», – добавил бизнесмен. Эта группа следовала схеме из фильма «Хвост виляет собакой», пояснил Дерипаска: «нам не нужно, чтобы это оказалось правдой, нам нужно просто отвлечь их».

Бизнесмен в статье также ссылается на слова одного из президентов США Теодора Рузвельта, который говорил, что «за мнимым правительством стоит невидимое правительство», которое «не несет никакой ответственности перед народом».

Экономика
Новости

Трамп пообещал гибкий подход в вопросе введения США импортных пошлин на металл

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп пообещал учесть интересы стран-партнеров при введении пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, в то же время проявляя значительную гибкость и кооперацию по отношению к нашим настоящим друзьям, которые относятся к нам должным образом как в торговле, так и в военной сфере», - отметил Трамп.

Совещание по этому вопросу состоится в Белом доме 8 марта в 15:30 (23:30 мск). Решение о ввозных пошлинах на сталь и алюминий будет приниматься для каждой страны в отдельности с учетом интересов национальной безопасности США, сообщила ранее представитель Белого дома Сара Сандерс.

На прошлой неделе Трамп анонсировал введение заградительных пошлин на ввоз стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Решение вызвало критику со стороны мировых стран, в частности Евросоюза и Китая.

Евросоюз заявил о готовности ввести в ответ 25%-ную пошлину на американские мотоциклы, катера, джинсы, косметику, футболки, бурбон, апельсиновый сок, кукурузу и другие товары. Под ответные меры могут попасть товары стоимостью 2,8 млрд евро, сообщал Bloomberg со ссылкой на копию соответствующего документа. Также Еврокомиссия планирует подать иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками и готова принять экстренные меры для защиты европейского рынка от избыточных объемов стали и алюминия.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по операциям рефинансирования на нулевом уровне, сообщается на сайте регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — 0,25%. 

Совет ЕЦБ ожидает, что основные процентные ставки останутся на текущем уровне «в течение длительного периода времени, а также после завершения программы покупки чистых активов», отмечается в сообщении.

Европейский регулятор держит ставку на нулевом уровне с марта 2016 г.

ЕЦБ с января вдвое сократил закупку на рынке активов (государственных и корпоративных облигаций), в рамках программы количественного смягчения — до 30 млрд евро ежемесячно. До завершения программы в сентябре 2018 г. регулятор планирует выкупить активы на 270 млрд евро.

Выбор редактора
Политика
Новости

Турция анонсировала совместную с Ираком военную операцию против курдов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Турция и Ирак планируют совместную военную операцию против курдов, передает слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу CNN Turk.

Операция против PYD/PKK (Партия демократического союза / Рабочая партия Курдистана) на севере Ирака запланирована после назначенных на 12 мая парламентских выборов в этой стране, рассказал Чавушоглу. По его словам, правительство Ирака хочет очистить страну от «террористических организаций».

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция стремится завершить военную операцию против анклава курдов Африн на севере Сирии к маю этого года. Вместе с тем турецкий министр отметил, что обе операции могут проводиться параллельно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о намерении очистить от представителей PYD/PKK, которых турецкая сторона называет террористами, все приграничные территории.

Начавшаяся 20 января операция против курдов под названием «Оливковая ветвь» проходит без согласования с властями Сирии и при поддержке оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду сил.

Выбор редактора
Политика
Новости

Порошенко предрек России «разрушение» из-за спора по газу

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В случае игнорирования судебных решений Россию ждет полное разрушение, заявил в интервью Financial Times президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.

«Если Россия не уважает закон и решения судов, я думаю, в результате Россия будет полностью разрушена», - сказал Порошенко.

По решению арбитражного суда «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд руб. за недопоставки по договору транзита. С учетом задолженности российская компания должна «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Речь не только о $4,6 млрд для Украины. Речь идет о том, может ли Россия в принципе считаться надежным поставщиком энергии, если она не уважает закон. Они не уважали международное право во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии на востоке моей страны, во время террористической атаки на рейс MH17», - заявил Порошенко.

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину и вернул «Нафтогазу» предоплату, объяснив это отсутствием согласованного дополнительного соглашения к контракту. В «Газпроме» заявили, что решение арбитража нарушило интересы компании. 3 марта «Газпром» запустил процедуру прекращения сотрудничества с «Нафтогазом».

Правительство Украины 7 марта объявило о начале ареста активов «Газпрома» на территории страны за несоблюдение решения арбитража.

Выбор редактора
Политика
Новости

Слуцкий попросил прощения у женщин

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 марта и извинился перед теми, кому он причинил «переживания».

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья!» - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу. Удачи и любви вам и вашим близким!» - заключил Слуцкий.

Ранее трое работающих в Госдуме журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных приставаниях. Парламентарий эти обвинения категорически опроверг, объяснив их политическим заказом.

Комиссия Госдумы по вопросам этики попросила Слуцкого предоставить письменные объяснения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с парламентскими журналистами 7 марта пообещал, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля, при этом Володин рекомендовал опасающимся работать в парламенте журналисткам поменять профессию и место работы.

8 марта у здания Госдумы прошли одиночные пикеты против Слуцкого и позиции руководства нижней палаты парламента. Акцию организовала правозащитная организация Amnesty International. В мероприятии приняли участие общественники, журналисты, а также кандидат в президенты Ксения Собчак.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото