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Лавров назвал правильным шагом договоренность Трампа и Ким Чен Ына о встрече

Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном является шагом в правильном направлении, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется. Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Встреча должна привести к возобновлению полноформатного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает Лавров. Министр призвал сейчас «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности».

Лавров также поприветствовал договоренность Сеула и Пхеньяна о проведении межкорейского саммита, который может состояться в апреле.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что президент США согласился с предложением лидера КНДР о проведении встречи. Она может состояться до мая.

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