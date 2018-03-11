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Полиция отпустила председателя «Яблока» после составления протокола

В отношении председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой составлен административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД. После составления протокола Слабунову отпустили из полиции.

Ранее ее пресс-секретарь рассказала, что председателя «Яблока» задержали на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Слабунова выступила на мероприятии и призвала всех собравшихся выразить свое недовольство 18 марта.

Помимо Слабуновой были задержаны еще два человека, добавили в ГУ МВД по Москве. Они «пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного “Дню матери", для доведения до граждан информации политической тематики», отметили в полиции.