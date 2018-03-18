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Путин проголосовал на выборах президента России

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент «Ведомостей».

Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., Путин голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве. В этом году здесь расположен избирательный участок № 2151. Доступ избирателей на участок во время приезда Путина не перекрывался.

Президент дал понять, что проголосовал за себя. Отвечая на вопросы журналистов после голосования, он не согласился, что ему трудно голосовать за себя. «Почему "через не могу"? Я уверен в правильности программы, которую предлагаю», — сказал он, отвечая на вопрос, трудно ли ему голосовать за себя на выборах.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

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