Названа дата выборов губернатора Кемеровской области

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Росавиация отменила несколько рейсов таджикской Somon Air в Россию

Таджикская авиакомпания Somon Air сообщила, что приостанавливает полеты в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Телеграмма от российского ведомства поступила в авиакомпанию 31 марта. Из нее следует, что со 2 апреля рейсы Somon Air, а также другой таджикской авиакомпании – Tajik Air – по некоторым маршрутам обеспечиться не будут.

Меры Росавиации связаны с тем, что таджикские власти не подтвердили в полном объеме заявки российской авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в Таджикистан.

Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полетов из Худжанда в Москву и обратно.

Остальные рейсы авиакомпании в Россию будут осуществляться согласно расписанию.

Сейчас сотрудники Somon Air информируют пассажиров об отмене рейсов, им будут возвращены средства.

Это уже не первый случай, когда российские авиавласти ограничивает полеты Somon Air в Россию. В апреле прошлого года Министерство транспорта приостановило полеты авиакомпании из Душанбе и Худжанда в Москву. Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.

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