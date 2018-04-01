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Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом он сказал на первом заседании после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.

Мэр Кемерова Илья Сердюк на заседании рассказал, что сейчас в интернете идет голосование, в ходе которого жители города выбирают вариант благоустройства территории ТРЦ. В настоящее время самый популярный вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», – говорится в сообщении администрации Кузбасса.

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек.

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