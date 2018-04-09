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Председатель парламента Кемеровской области подал в отставку ради Тулеева

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын принял решение сложить с себя полномочия, чтобы уступить кресло бывшему губернатору Аману Тулееву. Об этом Синицын сообщил на своей странице в Facebook.

«Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя», – написал Синицын. Заявление о досрочном сложении полномочий Синицын подал 9 апреля, региональный парламент рассмотрит его на внеочередной сессии 10 апреля.

Именно Тулеев, возглавлявший список «Единой России» в Кемеровской области, помог партии набрать на выборах свыше 86% голосов, уверен Синицын. «Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», – объяснил он свое решение.

Синицын, по собственным словам, намерен вернуться «к любимому делу» и заняться адвокатской деятельностью и преподаванием, а также реализовать отложенные из-за работы спикером личные планы.

О том, что Тулеев может занять место спикера совета народных депутатов Кузбасса, ранее сообщала со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ» и подтверждал близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля по собственному желанию. Это случилось после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Через два дня после отставки Тулеев получил мандат депутата областного совета.

Восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера областного совета. При этом руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал выдвижение Тулеева неправильным. «Думаю, люди просто не поймут такого решения», – отметил Неверов (цитата по «Интерфаксу»).

Выдвижение Тулеева в спикеры является прерогативой регионального парламента, Кремль не будет вмешиваться в ситуацию, говорил в интервью радио «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях