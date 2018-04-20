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Песков обвинил США в преднамеренном создании трудностей с визами для пилотов

США целенаправленно создают трудности в предоставлении американских виз пилотам «Аэрофлота», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения [сотрудников дипмиссий] – они никоим образом не касались консульской деятельности», – сказал Песков (цитаты по «РИА Новости»), отвечая на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и США в связи с задержкой выдачи виз пилотам «Аэрофлота».

Представитель Кремля полагает, что американская сторона целенаправленно создает трудности с выдачей виз российским пилотам. «Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», – сказал он.

Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, регулярное авиасообщение России и США может быть прервано, сообщал в четверг МИД. По данным российского внешнеполитического ведомства, «Аэрофлот» может отказаться от регулярных рейсов между Россией и США, поскольку экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз.

Генконсул США Лоуренс Тоби в интервью «Независимой газете» 19 апреля констатировал, что задержки и проблемы с выдачей виз возникли в связи с сокращением штата американской дипмиссии в России – ранее Вашингтон объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля», Москва ответила зеркальными мерами.