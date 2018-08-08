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Бывший полицейский признался в подготовке покушения на президента Венесуэлы

Бывший начальник муниципальной полиции Венесуэлы Сальваторе Луккезе рассказал в интервью Reuters, что помог организовать атаку дронов на президента страны Николаса Мадуро.

По словам Луккезе, покушение было организовано с помощью антимадуровских активистов и бывших офицеров, известных в Венесуэле как «Сопротивление». Неформальная организация возникла в стране после того, как против участников массовых антиправительственных акций власти бросили силы полиции и армии. Луккезе не стал раскрывать свою конкретную роль в операции и называть других участников.

Ранее ответственность за беспилотную атаку взяла на себя небольшая группа, называющая себя Национальным движением солдат в футболках.

Покушение на Мадуро произошло 5 августа в Каракасе во время торжественной церемонии празднования 81-летия создания национальной боливарианской гвардии. В нападении было задействовано два радиоуправляемых беспилотника со взрывчаткой. Один из них взорвался в воздухе, другой – упав на землю. Семеро военных получили ранения, президент не пострадал.

После покушения власти Венесуэлы арестовали шестерых человек. Мадуро обвинил в причастности к атаке венесуэльскую оппозицию и президента Колумбии. Также Мадуро заявил, что за его убийство исполнителям обещали $50 млн и укрытие в США.

Как отмечает Reuters, Мадуро и его сподвижники в прошлом рассказывали о сорванных попытках убийства президента и заговорах, однако не предоставляли убедительных доказательств.

52-летний Луккезе стал известен после попадания в тюрьму на 10 месяцев в 2014 г. По его словам, это произошло за его отказ в качестве начальника полиции муниципалитета Сан-Диэго следовать приказу министерства внутренних дел о разгоне демонстрантов. В этом году Луккезе расстался с оппозиционной партией «Народная воля», поскольку она намеревалась продолжить мирные переговоры с администрацией Мадуро.

Сейчас Луккезе скрывается за границей и продолжает сотрудничество с другими активистами против Мадуро. Бывший полицейский уверен, что вооруженное сопротивление является единственным способом свергнуть Мадуро. «Ни один диктатор не покидает власть мирно», – подчеркнул Луккезе.

В мае Мадуро был избран на новый президентский срок. Согласно официальным данным, за него проголосовало 67,81% избирателей при явке 46%. Мадуро будет руководить страной до 2025 г. США, большинство стран Европы и Латинской Америки, а также Канада и Австралия не признали президентские выборы в Венесуэле.

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