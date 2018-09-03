Разведка предупредила об угрозе слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой»
Сближение ИГИЛ и «Аль-Каиды» (организации признаны террористическими и запрещены в России) может привести к появлению мощного гибридного террористического холдинга, заявил начальник антитеррористического центра – первый замначальника центра спецназначения Службы внешней разведки Сергей Кожетев.
«Новым глобальным вызовом способно стать сближение ИГИЛ с "Аль-Каидой"», - сказал Кожетев (цитаты по «Интерфаксу») на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
«Объединение этих ведущих международных террористических организаций может привести к созданию так называемого гибридного террористического холдинга с мощной ресурсной базой и серьезным деструктивным потенциалом», – предупредил Кожетев. В этом случае международному сообществу придется вырабатывать новые способы борьбы с терроризмом, подчеркнул он.
По словам Кожетева, «глобализация террористической угрозы стала возможной и в результате деструктивной позиции руководства некоторых государств». «В целях реализации своих геополитических устремлений они нередко разделяют террористов на "плохих" и "хороших". А также оказывают поддержку экстремистским структурам, якобы борющимся за истинную демократию», – пояснил он.
Кожетев заявил, что «ставка на моджахедов в Афганистане в свое время привела к возникновению "Аль-Каиды" и терактам 11 сентября 2001 г. в США, а противоправное вмешательство в Ираке и Сирии способствовало созданию ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (ячейка "Аль Каиды", запрещена в России. – "Ведомости")».