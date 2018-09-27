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СКР объяснил замену протокола допроса в деле Серебренникова

Следственный комитет назвал необоснованными заявления Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», о фальсификации допроса одной из свидетельниц. Существование двух разных версий протокола СКР объяснил ошибкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Следственного комитета адвокатам Малобродского. Подлинность документа изданию подтвердила адвокат Ксения Карпинская, защищающая бывшего генпродюсера «Седьмой студии».

О подмене протокола в августе на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Рената Литвина. Речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше.

То, что содержание протокола допроса Войкиной изменилось, заметили также Малобродский и его защита во время ознакомления с материалами дела. По словам Малобродского, «существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых. Он попросил ФСБ проверить действия следователей на признаки фальсификации доказательств.

СКР не нашел оснований для удовлетворения жалобы, следует из ответа, подписанного и. о. замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Голкина. Он подтвердил, что Войкина 14 июля 2017 г. давала показания в качестве свидетеля, ее показания фиксировались в протоколе. Позже свидетельница, по словам Голкина, решила дополнить свои показания, она уведомила об этом своего адвоката. В результате протокол был изменен. При этом изначальный проект протокола «не был сразу уничтожен, а затем [был] ошибочно откопирован и приобщен к материалам», объяснил СКР.

АНО «Седьмая студия» – организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011 – 2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде