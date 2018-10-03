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Счетная палата учтет данные ФБК о нарушениях при закупках Росгвардии

Счетная палата учтет информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях при закупках в системе Росгвардии. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо ФБК, опубликованном Алексеем Навальным на своем сайте. Директор департамента Счетной палаты Василий Бойцов пояснил, что эта информация будет учтена при проверке в 2019 г. исполнения федерального бюджета за 2018 г. Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе Счетной палаты агентству подтвердили подлинность письма.

На сайте Навального также опубликовано письмо за подписью помощника генпрокурора В. Г. Сидоркина, в котором говорится, что Генпрокуратура передала обращение ФБК в военную прокуратуру.

В августе Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором утверждается, что цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Ее основной вид деятельности – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

В сентябре директор Росгвардии Виктор Золотов выложил в сеть видеообращение к Навальному, в котором он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.

Мясокомбинат «Дружба народов» подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Суть претензий и требования истца неизвестны.