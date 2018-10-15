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Навальный рассказал о визите к следователю из-за дела о клевете

Оппозиционеру Алексею Навальнму не стали предъявлять обвинение при посещении следователя МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он пришел в МВД «для предъявления обвинения», следователь дал ему «стандартную бумагу с разъяснением прав», попросил ознакомиться и подписать, после чего сказал: «Все, можете идти, будем на связи».

«На все ушло три минуты», — отметил Навальный. Причиной того, что ему не стали предъявлять обвинение, он назвал «шум в СМИ».

Ранее 15 октября Навальный сообщил, что утром его адвокату позвонил следователь и сказал, что политик должен явиться к нему и что ему предъявлено обвинение по уголовному делу.

Как рассказал оппозиционер, речь идет о деле по ч. 5 ст. 128.1 УК («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), которое было возбуждено в 2016 г. по заявлениею экс-сотрудника МВД Павла Карпова. По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), у Карпова в собственности были обнаружены элитная недвижимость и автомобили, причем, как отметил Навальный, «в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой».

Дело, по мнению оппозиционера, сначала использовалось «для того, чтобы отнять у меня телефоны, компьютеры и прочую технику, чтобы покопаться в ней». «После того как цель — покопаться в компьютере — была выполнена, дело благополучно умерло на два года. И даже сроки давности закончились. Но вот, полезли в чулан, достали, и сегодня я официально стану «обвиняемым по статье», — отметил Навальный.

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