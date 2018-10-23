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Дума одобрила признание организаций нежелательными за вмешательство в выборы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными на территории России иностранных некоммерческих организаций, которые вмешиваются в выборы, передает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает признание нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, если ее деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидата, списка кандидатов на выборах, или оказывает влияние на проведение референдума. «Речь идет о вмешательстве иностранных или международных организаций в российские выборы», – пояснил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы. «Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа. В случае если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», – отметил Володин.

По словам Исаева, имеются «многочисленные случаи, когда международные организации, иностранные организации, действующие на территории России, активнейшим образом работают на тех или иных кандидатов или препятствуют тем или иным кандидатам, т. е. вмешиваются в наши выборы».

Законопроект был внесен группой депутатов «Единой России» совместно с парламентариями от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Документ вносит поправки в закон о воздействии на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина России.