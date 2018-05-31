Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: Не поминай выборы всуе

Сенаторы нашли руку Запада в акциях Навального и работе наблюдателей

Совет Федерации насчитал 10 видов иностранного вмешательства в президентские выборы
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В ходе прошедших президентских выборов Запад провел массированную атаку на российскую электоральную систему в рамках общей стратегии США, направленной на ослабление России. Об этом говорится в специальном докладе комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России, представленном в среду на пленарном заседании верхней палаты. В Вашингтоне хорошо понимают, что главная битва происходит в период выборов главы государства, объясняют сенаторы, поэтому основные усилия были направлены прежде всего против Владимира Путина.

Реализация вредоносных программ началась задолго до старта кампании, считают сенаторы: «Своеобразной тренировкой стало систематическое втягивание российских граждан в разного рода протестные акции с явным намерением связать их общей борьбой с режимом». В 2017 г. был взят курс на дискредитацию лично Путина, а на стадии выдвижения имели место неоднократные попытки из-за рубежа «навязать суверенному государству конкретного кандидата». Авторы доклада насчитали 12 СМИ, демонстрировавших «несомненные признаки агитационно-пропагандистской деятельности», 11 из которых финансируются из иностранных государственных фондов. Самым упоминаемым кандидатом там был Путин, но эти упоминания носили негативный характер. Вторым по популярности «в кривом зеркале средств государственной пропаганды Запада» стал Алексей Навальный, о котором говорили только хорошее.

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