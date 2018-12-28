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Минск назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко с Путиным продолжат «разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества», которые они подробно обсудили на предыдущей встрече в Кремле, отмечается в сообщении. Лидеры двух стран встречались во вторник, 25 декабря.

Этой зимой Лукашенко и Путин встречались уже два раза. Их первая встреча прошла 6 декабря. На ней белорусский президент потребовал единых с Россией цен на газ. По его мнению, расценки на топливо для его страны сейчас хуже, чем для Германии. По итогам этой встречи они не пришли к какому-то соглашению. Второй раз этой зимой Лукашенко и Путин встречались 25 декабря. На этой встрече белорусскому президенту снова не удалось добиться пересмотра цен на газ.

Последние переговоры Лукашенко и Путина длились около четырех часов. «По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться на следующий период и начиная с 2020 г. выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», – рассказывал вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который присутствовал на встрече. Ранее Лукашенко жаловался на совещании в Минске также на то, что из-за налогового маневра в России, затрагивающего нефтяную сферу, Белоруссия уже потеряла $4,5 млрд, а до 2024 г. потери могут составить еще $10,5 млрд.