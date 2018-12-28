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Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

«Нас очень беспокоит положение в области прав человека в Крыму, аннексированном Россией, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море. Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного прохода для всех судов в Керченском проливе и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», — подчеркнули они.

По словам Меркель и Макрона, предстоящие новогодние праздники и Рождество «должны быть поводом для того, чтобы стороны [Россия и Украина] сконцентрировались на потребностях гражданского населения». Украинские моряки «должны иметь возможность провести предстоящие торжества в кругу своих семей», отметили они.

Конфликт в Керченском проливе произошел в ноябре: российские пограничники задержали три украинских корабля. Члены их экипажей — 24 украинских моряка — были арестованы. По версии ФСБ, корабли пересекли границу незаконно. Украина утверждает, что она уведомляла о проходе кораблей.

25 декабря премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, это сделано в ответ на действия Киева после конфликта в Керченском проливе. Украина решила также ввести санкции, которые коснутся, в частности, военных, судей и правоохранителей, участвовавших в задержании и аресте моряков.