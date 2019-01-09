Лаос вернул России 30 танков Т-34

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Bloomberg узнал о стремлении Трампа заключить торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп стремится к заключению торговой сделки с Китаем в ближайшее время, чтобы оживить финансовые рынки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии по этому вопросу в Белом доме.

1 декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о 90-дневном перемирии, до истечения которого США не будут поднимать тарифы на китайский импорт с 10 до 25%. Однако с того момента индекс S&P 500 упал примерно на 8%. Стремление Трампа к соглашению с Китаем обусловлено его желанием сплотить рынки, отмечают собеседники агентства. Ранее он публично заявлял, о намерении заключить сделку, которая принесет пользу обеим сторонам, указывая при этом на замедление именно китайской экономики.

Торговые переговоры экспертов двух стран на уровне заместителей министров торговли проходят на китайской территории. Они были запланированы на 7-8 января, но в итоге их решили продлить еще на день. Собеседники агентства указывают на то, что это решение не было плановым: отправляясь на переговоры 8 января, американские чиновники покидали свои гостиничные номера с вещами. Итог дня Трамп подвел в своем твиттере, написав, что «переговоры с Китаем идут очень хорошо!».

В частном порядке представители администрации США в последние недели говорили о разочаровании спадом на рынке, столкнувшись с обеспокоенностью инвесторов от последствий торговых войн с Китаем. В числе сторонников скорейшего заключения соглашения собеседники называют министра финансов Стивена Мнучина, слухи об отставке которого появились на фоне обвала рынков в конце 2018 г., а также экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу. В торгпреде США Роберте Лайтхизере, ответственном за переговоры с Китаем, источники отмечают стремление к более жесткой позиции, в частности к решению проблем предполагаемой кражи интеллектуальной собственности и получении доступа к рынкам.

«В Белом доме есть много людей, которые хотели бы более продолжительного боя, но пока президент задал тон, и он говорит, что хочет заключить сделку. Итак, мы уже в пути», — заявил во Bloomberg TV гендиректор China Beige Book Леланд Миллер.