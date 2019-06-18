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Избирком не признал публикации в соцсетях Яшина о Касамаре агитацией

Избирательная комиссия Красносельского района Москвы отказалась удовлетворить жалобу кандидата на выборах Мосгордумы, проректора ВШЭ Валерии Касамары на главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина, который также выдвинулся по 45-му округу. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

В социальных сетях Яшин в начале июня писал о провокациях в преддверии выборов в Мосгордуму: кто-то нелегально печатал от его имени подписные листы, на которых собирались подписи с нарушением закона. Яшин обратился по этому поводу в правоохранительные органы. По мнению Яшина, за этими провокациями стояли участники прокремлевских молодежных движений, действующие в интересах его конкурента по 45-му округу – Касамары. Она в свою очередь подала в избирком жалобу, в которой указала, что распространение такой информации в социальных сетях создает ее негативный образ в глазах избирателей, что может считаться незаконной агитацией.

Касамара требовала пресечь распространение размещенной Яшиным в соцсетях статьи, имеющей «признаки предвыборной агитации» против нее. Материал был размещен в соцсетях без уведомления избиркома, что является нарушением правил распространения предвыборной агитации, настаивал представитель проректора ВШЭ. В свою очередь Яшин в своем отзыве на жалобу утверждал, что публикации в соцсетях не являются агитационными материалами.

По его мнению, это следует как из текста закона, так и из сложившейся практики. На заседание комиссии ни один из кандидатов не явился. Избирком пришел к выводу, что размещенная Яшиным в соцсетях информация не является материалом, поскольку не имеет физического носителя – это не флешка и не плакат. Следовательно, это не агитационный материал. Комиссия не установила нарушений со стороны Яшина. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.