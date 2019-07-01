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Прокуратура нашла нарушения в работе МЧС в связи с наводнением в Иркутской области

Прокуратура выявила нарушения в работе МЧС и местного самоуправления в некоторых районах Иркутской области в связи с наводнением, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет о нарушениях в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении. Однако какие именно нарушения были допущены, не уточняется. Прокуратура внесла представления об их устранении. Кроме того, были объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на затопленной территории.

В Иркутской области на прошлой неделе из-за сильных дождей началось наводнение. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено.

По данным МЧС, в результате наводнения погибли пять человек, двое считаются пропавшими без вести. СМИ со ссылкой на источники сообщили о семи погибших и девяти пропавших без вести. Пострадали 353 человека, из них 32 ребенка.

Паводки в Иркутской области. Фотографии