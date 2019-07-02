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Прокуроры не нашли систем оповещения о ЧС в пострадавшем районе Иркутской области

Прокуратура Иркутской области, в которой объявлен режим чрезвычайной ситуации, обнаружила, что в одном из районов региона не было системы оповещения населения о ЧС, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о Тайшетском районе, который больше всего пострадал от паводка.

В результате паводка в конце июня в Иркутской области шесть районов оказались затоплены, число жертв уточняется, известно о 12 погибших и девяти пропавших без вести – и сотнях пострадавших. Под воду ушли 83 населенных пункта, на затопленной территории живет 32 777 человек, эвакуировано 2200.

По версии прокуратуры, администрация Тайшетского района не отреагировала должным образом на информацию, которую получила от глав Рождественского, Зареченского и Шиткинского муниципальных образований о повышении уровня воды в реках. Администрация не информировала население об угрозе, правилах поведения и способах защиты, не организовала эвакуационных мероприятий. Это произошло потому, что комплексной системы оповещения в районе нет. Таким образом, администрация нарушила 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 1522-й указ президента от 2012 г. «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Администрации района вынесено представление об устранении нарушений.

Это не первый случай, когда при ЧС не сработали системы оповещения населения. В 2012 г. паводок затопил тысячи домов в Геленджике, Крымске и Новороссийске, в ряде поселков Краснодарского края. По официальным данным, во время разгула стихии погибло около 170 человек. Крымск пострадал больше всего – там погибло 153 человека. Всего пострадавшими были признаны 35 000 человек. Свидетельские показания почти 2000 человек говорили о том, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, заявил тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Оповещение из огромного количества жителей города получили 52 человека, отметил он.

Паводки в Иркутской области. Фотографии