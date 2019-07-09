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Зеленский допустил использование русского языка при оформлении документов на Донбассе

Жителям Донбасса могут разрешить заполнять документы на русском языке, если им это будет необходимо, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания «Украинские новости».

«Я не вижу в этом никакой проблемы», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка на Украине нет, и человек может говорить так, как хочет.

В 2012 г. на Украине был принят закон «Об основах государственной языковой политики», разрешивший официальное использование русского языка в 13 из 27 регионов страны. После смены власти в 2014 г. депутаты признали его утратившим силу.

В мае бывшей президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование украинского языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.