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Генпрокуратура отказалась проверять полеты самолетов «Роснефти» на курорты

Генпрокуратура России не обнаружила оснований для проверки деятельности «Роснефти» после сообщений о возможном использовании руководством компании корпоративных самолетов в личных целях, сообщает русская служба BBC.

В середине июня агентство Reuters опубликовало расследование, в котором сообщалось, что корпоративные самолеты «Роснефти» с января 2015 г. по май 2019 г. совершали рейсы на курорты в то время, когда там якобы отдыхал исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

«Роснефть» сообщала, что работает с партнерами по всему миру и все административные расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики госкомпании утверждается, что сотрудники не могут использовать имущество «Роснефти» для личных нужд. Также «Роснефть» заявила, что расследование содержит признаки слежки и взлома аккаунтов в социальных сетях.

После публикации расследования партия «Яблоко» попросила Генпрокуратуру и Счетную палату проверить обоснованность и законность использования самолетов руководством «Роснефти». Счетная палата ответила, что в этом году не планирует проводить проверку в отношении госкомпании, однако примет к сведению переданную информацию.