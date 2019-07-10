Суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ. Это произошло на заседании палаты, там же присутствовал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Матвиенко отметила, что идея поддержки строительства и ипотеки – это хорошо. «Но я попрошу, – продолжила она, – дать протокольное поручение комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием» (цитата по «Интерфаксу»).
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что у нее нет понимания того, кто и как контролирует расходы Дом.РФ. «Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год Дом.РФ», – добавила она. Матвиенко констатировала, что речь идет об очень больших деньгах и что она не знает, эффективно ли они расходуются. «У меня сомнения – может быть, я не права, но пожалуйста, возьмите эту историю под контроль», – призвала Матвиенко.
Счетная палата регулярно проверяет работу компании, за последние два года ее проверили пять раз, сообщил «Ведомостям» представитель Дом.РФ. «Вопросы расходования средств бюджета решаются на совещаниях в правительстве и контролируются Минфином. В состав наблюдательного совета Дом.РФ входят представители правительства, Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Банк Дом.РФ находится под надзором Банка России. В состав набсовета Фонда защиты прав дольщиков (находится в контуре Дом.РФ) и правкомиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральных земельных участков входят в том числе и представители Совета Федерации», – отметил представитель Дом.РФ.
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО за 2018 г. составила 19,3 млрд руб. Основные статьи доходов компании – ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков. Ежегодно компания выплачивает в бюджет не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. За 2018 г. сумма дивидендов равна 80% чистой прибыли МСФО – 15,4 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Дом.РФ (ранее АИЖК) – компания, которая на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. В 2018 г. АИЖК сменило название на Дом.РФ. В 2017 г. правительство решило внести 100% акций банка «Российский капитал» в уставный капитал АИЖК для создания ипотечно-строительного банка. В конце 2018 г. «Российский капитал» был переименован в Банк Дом.РФ.