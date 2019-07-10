Суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском

Недвижимость

Новости

Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, состояние которого Forbes в 2019 г. оценивает в $6,8 млрд, продал три земельных участка, на которые ранее разделил бывшее поместье нынешнего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида), пишет Mansion Global. По информации издания, последний земельный участок был продан на прошлой неделе за $37,3 млн, год назад его стоимость оценивалась в $42 млн. Два других участка ранее были реализованы за $34,4 млн и $37 млн соответственно.

Представитель Рыболовлева подтвердил РБК факт совершения сделки. От других комментариев он отказался.

Рыболовлев купил поместье Трампа в 2008 г. за $95 млн. Знакомый семьи бизнесмена сообщил РБК, что актив был приобретен еще в браке с бывшей супругой Еленой. Это поместье должно было стать семейной резиденцией. Но в конце того же года Рыболовлева подала на развод и наложила арест на актив. В результате этих действий поместье в Палм-Бич много лет пустовало. После развода бизнесмен решил продать его. По рекомендации консультантов сам особняк был снесен, а территория разделена на три участка. От продажи земельных участков по отдельности Рыболовлев получил дополнительные $13 млн, отмечает РБК.

После избрания Трампа президентом США в 2016 г. сделка по покупке поместья Рыболовлевым стала объектом пристального внимания СМИ. На третий участок, выставленный на продажу после 2016 г., долгое время не находился покупатель, уточняет Mansion Global. В 2017 г. сенатор Рон Уайден потребовал от минфина США проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым. Уайден обратил внимание на то, что Трамп, купив в 2004 г. поместье за $41,35 млн, через четыре года продал его за $95 млн.

Дональд Трамп и его связи с Россией