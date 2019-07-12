Политика

Новости

Суд арестовал сотрудника «Техносерва» по подозрению в посредничестве в получении взятки

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, передает «Интерфакс». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

ТАСС называет Копейкина фигурантом того же уголовного дела, по которому проходит замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов. Его ранее арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов получил в 2017–2019 гг. не менее 4,4 млн руб. за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство». Иванов признал вину, раскаялся и дал показания против соучастников.

Следствие пока не раскрывает, в чем заключалось покровительство со стороны Иванова. Источник «Ведомостей» говорил, что претензии правоохранительных органов связаны с заключенными ранее контрактами на поставку оборудования. В свою очередь источник «Коммерсанта» сообщал, что взятку Иванову могли дать неустановленные лица из числа бывших руководителей «Техносерва».

Правоохранительные органы задержали Иванова и Копейкина 10 июля, но об этом стало известно на следующий день. Тогда же выяснилось, что в «Техносерве» прошли обыски. Представитель компании связал их с «работой» команды Алексея Ананьева (бывший совладелец Промсвязьбанка). По данным «СПАРК-Интерфакса», ВТБ принадлежит 40%, еще в нем же заложены 49,99%, но остаются у Ананьева, а 10,01% – у компании «Ризус-проект», в сентябре 2018 г. ее контролировал Ананьев (это подтверждал представитель «Техносерва»), но в 2018 г. кипрский владелец «Ризус-проекта» сменился, и установить ее бенефициаров не удалось.

Пресс-служба ВТБ назвала задержание Копейкина шагом к перестройке компании и «избавлению ее от кадров с сомнительной репутацией». Ананьев сообщил «Ведомостям» через представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ. Он также подчеркнул, что компания всегда руководствовалась «принципами этического поведения и открытой рыночной конкуренции».

Замглавы Пенсионного фонда арестован по делу о взятке. Фотографии