СПЧ призвал допустить всех собравших подписи кандидатов на выборы в Мосгордуму

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СК завершил следствие по делу бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила журналистам его супруга Юлия Шестун. Она сообщила, что в следственный кабинет СИЗО «Матросская тишина» Шестуна конвой вынес на носилках, поскольку из-за голодовки он не может самостоятельно передвигаться.

По ее словам, в данный момент речь идет о двух эпизодах преступления. Первый связан с выделением участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют обвинение по статьям 159, 174 и 289 Уголовного кодекса. Второй эпизод, по статье 290 УК России, появился благодаря показаниям бывшей начальницы департамента спорта Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 млн рублей за общее покровительство.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным и политически мотивированным. С 14 июня он объявил уже третью по счету голодовку в следственном изоляторе.

Суд арестовал Шестуна в середине июня прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Потерпевшей стороной по делу проходит администрация Серпуховского района Подмосковья. Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив 62,8 млн руб. ущерба бюджету. Позже Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на 9 млн руб.

В апреле суд обратил в доход государства имущество Шестуна и аффилированных с ним компаний на общую сумму 10 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, изъятое имущество экс-чиновник приобрел на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. По версии следствия, с 2003 по 2018 г. он купил более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это участки в Серпуховском районе общей площадью более 1300 га. Помимо этого, по данным Генпрокуратуры, Шестуну принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью 49 млн руб.