СПЧ призвал допустить всех собравших подписи кандидатов на выборы в Мосгордуму
Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) призвал зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей в избиркомы, передает «Интерфакс».
«Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской думы», – отмечается в заявлении СПЧ.
Избиркомы рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации.
В частности, отказ в регистрации получили сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. За день до этого избирательная комиссия отказалась зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина. Основной причиной отказа в регистрации стало превышение допустимой доли недействительных подписей избирателей. Мосгоризбирком заявил о готовности заново проверить подписи в поддержку выдвижения кандидатов.
Многие кандидаты сочли отказы в регистрации необоснованными. Возле Мосгоризбиркома прошла несогласованная акция протеста, закончившаяся задержаниями оппозиционеров. Кандидаты и их сторонники намерены провести на проспекте Сахарова 20 июля согласованную с властями Москвы акцию за допуск независимых кандидатов на выборы.