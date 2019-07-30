Мосгорсуд признал законным арест Навального на 30 суток

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Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ.

«Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», – так мэр прокомментировал прошедшую акцию. По его словам, никто не пытался согласовать проведение мероприятия возле мэрии. Он добавил, что на согласованном мероприятии 20 июля прозвучал призыв «штурмовать мэрию». Собянин сказал, что поведение сотрудников полиции было адекватно тому, как вели себя протестующие.

«Я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», – добавил мэр. По его данным, в больницы города обратились несколько десятков человек, получивших травмы во время акции, двое были госпитализированы, но их уже выписали. Он подчеркнул, что пострадавшие – «на совести организаторов». По его данным, несанкционированные митинги начались до того, как поступили жалобы в избирательные комиссии. Собянин уверен, что протестующим нужны не выборы, а захват власти. «Кто громче крикнул, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем», – добавил мэр.

По его словам, люди, идущие в законодательную власть, не должны нарушать закон. Он также прокомментировал решение Либертарианской партии не соглашаться на проведение акции 3 августа на проспекте Сахарова. Он назвал желание провести акцию без согласования с городскими властями «очередной провокацией».

«Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно», – заявил он, пообещав, что власти снова обеспечат порядок в городе.

Возле мэрии на Тверской улице и других улицах столицы 27 июля провели не санкционированную властями акцию протеста. Москвичи призывали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полицейские начали задержания еще до начала акции, в автозаках оказывались не только протестующие, но и туристы и прохожие. Многих протестующих задерживали с применением силы.

По официальным данным, в тот день полицейские задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь. Многие участники акции получили штрафы и административные аресты, но суды еще продолжают рассматривать дела.

По итогам несогласованной акции также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По этой статье предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Одно дело завели из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея, второе – из-за брошенного в полицейских куска бордюрного камня. Третье дело заведено против участника акции Евгения Коваленко, который признал, что бросил мусорный бак в бойца ОМОНа.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы