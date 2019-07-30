Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

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Московская полиция призвала горожан воздержаться от участия в протесте 3 августа

Московская полиция призвала горожан отказаться от участия в несогласованной акции протеста, которая запланирована оппозицией на 3 августа в центре столицы. В сообщении сказано, что в полицию поступает информация о возможных нарушениях общественного порядка и готовящихся провокациях, в том числе использовании аэрозолей и пиротехники. Полиция предупредила, что будет оперативно реагировать на правонарушения и примет все меры для обеспечения правопорядка и безопасности.

Как рассказывал «Ведомостям» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, члены партии подавали заявку на проведение 3 августа в Москве акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Они просили столичные власти согласовать мероприятие на Лубянской площади. Также партия пыталась договориться провести шествие от Страстного бульвара через Тургеневскую площадь по Мясницкой улице до Лубянской площади, сообщал «Интерфакс». Однако столичная мэрия взамен предложила перенести акцию на проспект Академика Сахарова, где 20 июля уже проходил согласованный митинг о допуске независимых кандидатов к участию в выборах. Либертарианская партия на эту площадку не согласилась и направила в мэрию официальный отказ от митинга. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в одно из зданий столичного правительства на Новом Арбате. Одного из лидеров партии – Михаила Светова – задержали сразу же после переговоров. Большинство оппозиционных политиков также пропустят акцию 3 августа: Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов получили административные аресты.

Предыдущая несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов состоялась 27 июля. Она была одной из самых массовых. По данным МВД, в ней приняло участие 3500 человек, организаторы насчитали не менее 10 000. МВД отчиталось о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека. В их числе было 42 несовершеннолетних. Не менее 25 человек получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил действия полиции как адекватные.

По итогам несогласованной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции. Как отмечалось в пресс-релизе ведомства, группа лиц «неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие», однако фамилии фигурантов не называются. Максимальное наказание по этой статье (по ней осудили многих фигурантов «болотного дела») – 15 лет лишения свободы. Также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. Максимальное наказание по ней – пять лет.